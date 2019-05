Jak poinformowała rzecznik krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut, nowa trasa będzie dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu na każdej jazdni. W miejscu skrzyżowania dk94 z drogą powiatową nr 2156K (ul. Ojcowską) powstanie rondo. Rozbudowane zostanie także skrzyżowanie z drogą gminną oraz przebudowana infrastruktura techniczna.

Przez cały okres rozbudowy dk94 ruch będzie odbywał się dwukierunkowo, po jednym pasie jezdni w każdym kierunku. Zostały wyznaczone objazdy po drogach lokalnych dla samochodów do 3,5 t. Nie przewiduje się wprowadzania ruchu wahadłowego.

Wykonawcą projektu i budowy jest Rejon Utrzymania i Budowy Dróg z Krakowa. Koszt inwestycji wynosi blisko 13,4 mln zł brutto. Ukończenie prac zaplanowane jest w grudniu 2019 r.

W marcu tego roku GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą rozbudowy dalszego odcinka dk94 od Modlnicy do skrzyżowania w stronę miejscowości Giebułtów. Zakłada ona rozbudowę drogi jednojezdniowej do parametrów dwujezdniowej na długości ok. 1,7 km oraz przebudowę trzech skrzyżowań na ronda dwupasmowe. W efekcie poprawi się bezpieczeństwo i komfort jazdy. Koszt inwestycji, którą zrealizuje Strabag Infrastruktura Południe wynosi 35,5 mln zł.

Odcinkiem drogi krajowej nr 94 między Modlnicą i Giebułtowem, zgodnie ze średniorocznym pomiarem ruchu wykonanym w 2015 r., przejeżdża ponad 20 tys. pojazdów na dobę, z czego prawie 2,3 tys. to samochody ciężarowe.

W porannych i popołudniowych godzinach tworzą się zatory. Wynika to z faktu, że w tych okolicach Krakowa intensywnie wzrasta od lat zabudowa mieszkaniowa, jest wiele zjazdów do drogi krajowej, w efekcie przepustowość na tym odcinku się wyczerpała. Dla porównania pięć lat temu, zgodnie z pomiarami, natężenie ruchu było tu o 26 proc. mniejsze.(PAP)

autor: Rafał Grzyb