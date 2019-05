Asbis miał 1,69 mln USD zysku netto, 5,41 mln USD EBITDA w I kw. 2019 r.



Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Asbis odnotował 1,69 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,71 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,6 mln USD wobec 5,34 mln USD zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 5,41 mln USD wobec 5,97 mln USD rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 417,33 mln USD w I kw. 2019 r. wobec 503,3 mln USD rok wcześniej.

Marża brutto na sprzedaży w I kw. 2019 r. wzrosła do 5,06% z 4,52% w I kw. 2018 r.

"W okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2019 roku udało nam się podtrzymać pozytywny trend wzrostu marży brutto na sprzedaży, będący efektem silnego zaangażowania rady dyrektorów w kierunku rozwoju portfolio uwzględniającego marki własne z wyższą marżą. Jesteśmy zadowoleni z wyników sprzedaży grupy w I kw. 2019 r. pomimo niższych przychodów w stosunku do przychodów wypracowanych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Należy podkreślić, iż I kw. 2018 roku był rekordowy pod względem sprzedaży w całej historii Asbis, którą to sprzedaż napędzał wysoki popyt na karty graficzne VGA związane z technologią blockchain czy bardzo mocna sprzedaż smartfonów. Nasze rezultaty spełniają nasze oczekiwania i są zgodne z prognozą finansową na 2019 r." - czytamy w raporcie.

Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie mają największy udział w przychodach grupy, podkreślono w materiale. Nie zmieniło się to w I kw. 2019. W I kw. 2019 roku sprzedaż w krajach byłego ZSRR spadła o 18,6%, podczas gdy sprzedaż w Europie Środkowo-Wschodniej zmniejszyła się o 30,9%. Biorąc pod uwagę wszystkie wskazane powyżej zmiany, udział krajów byłego ZSRR w przychodach ogółem spadł nieznacznie do 49,16% w I kw. 2019 r. z 50,07% w I kw. 2018 r., podano także.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)