Bank Pekao oczekuje niższych składek na BFG w 2020 r., podtrzymuje cel ROE



Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Bank Pekao nie widzi zagrożenia dla osiągnięcia celu zwrotu z kapitałów (ROE) na poziomie 12,5% w 2020 r. i oczekuje, że koszty składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w przyszłym roku będą niższe, poinformowali przedstawiciele banku. Bank jest na dobrej drodze do zmniejszenia wskaźnika C/I poniżej 40% na koniec 2020 r.

"Nie widzimy zagrożenia dla celu ROE - uważamy, że ten rok jest wyjątkowy pod względem składki" - powiedział wiceprezes Tomasz Kubiak podczas konferencji prasowej.

Dodał, że ze względu na połączenia banków, które zostały sfinalizowane w 2018 r., alokacja stawek na kolejny rok będzie brała pod uwagę wyższe bilanse innych banków.

Jak poinformował prezes Michał Krupiński, poziom składki na BFG, wyliczonej dla Pekao na 2019 rok był sporym zaskoczeniem. Łączna składka na BFG wyniosła 393 mln zł.

"Musieliśmy blisko dwa razy więcej zapłacić niż rok temu i więcej niż największy bank. Rozmawiamy z BFG na temat metodologii, staramy się lepiej wyczuć intencję. Natomiast naszym przypuszczeniem jest to, że mieliśmy sporo depozytów korporacyjnych w 2017 r., teraz mamy politykę bycia bardziej selektywnym i ograniczania niektórych depozytów. To powinno nam pomagać w przyszłym roku. Uważamy, że te składki BFG nie powinny być w przyszłym roku tak znaczące" - powiedział Krupiński.

Jak poinformował Kubiak, składki w 2020 roku w sektorze będą rosły, ale bank oczekuje, że zapłaci składkę niższą niż w 2019 r.

"Przez ostatni rok spadaliśmy z udziałem depozytach korporacyjnych. BFG deklarował, że one będą rosły, co determinuje, że łączna składka będzie rosła, ale zakładam, że my w przyszłym roku zapłacimy mniej, niż w tym" - powiedział wiceprezes.

Prezes Pekao poinformował, że bank jest "on track", jeśli chodzi o realizację celów strategicznych.

"Zakładaliśmy dynamikę kosztów poniżej inflacji i tak rzeczywiście jest, celem jest zejście poniżej 40% C/I [w 2020 r.] - jesteśmy w naszym przekonaniu na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu. Jeśli chodzi o koszty ryzyka - również idziemy zgodnie z planem. Systematycznie poprawiamy też najważniejszy wskaźnik dla nas - ROE" - powiedział Krupiński.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)