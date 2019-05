Ronson Development wprowadzi do sprzedaży 150 lokali w ramach os. Tulip Wilanów



Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Ronson Development wprowadzi do sprzedaży 150 lokali w ramach os. Tulip Wilanów w Warszawie 13 maja br., podała spółka. To druga, po Ursusie Centralnym, warszawska inwestycja dewelopera uruchomiona w tym roku.

W nowej inwestycji Ronson Development przeważać będą mieszkania 3-pokojowe o powierzchniach od 56 do 77 m2 - spośród 150 lokali w ofercie będzie ich aż 87. Deweloper przygotował też duży wybór mieszkań 2-pokojowych o powierzchniach od 38 do 54 m2 - powstaną 42 takie lokale. W ofercie znajdą się także 2 kawalerki do 31 m2, a także 19 mieszkań 4-pokojowych o powierzchniach do 99 m2, podano.

"Osiedle Tulip Wilanów to nasza kolejna propozycja dla osób, którym zależy na korzystaniu ze wszystkich wygód, jakie oferuje Warszawa, a jednocześnie szukają mieszkania zatopionego w zieleni, z dala od hałasu stolicy. Po projekcie Nova Królikarnia na Mokotowie mamy teraz propozycję znacznie bardziej przystępną cenowo, która spodoba się zarówno singlom, rodzinom z dziećmi, jak i seniorom. Mieszkańcy będą mieli na wyciągnięcie ręki zieloną, nadwiślańską okolicę, ale też takie udogodnienia, jak galeria handlowa Plac Vogla z ofertą sklepów, restauracji i usług, a także pobliskie centrum kultury i planowana na Wilanowie linia tramwajowa" - powiedział wiceprezes oraz dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Ronson Development Andrzej Gutowski, cytowany w materiale.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. sprzedała 773 lokale.

(ISBnews)