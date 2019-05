Asbis podtrzymuje prognozy na 2019, chce zwiększać marżę w kolejnych kwartałach



Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Asbis podtrzymał tegoroczne prognozy, zakładające 8,5-10 mln USD zysku netto przy 1,7-1,9 mld USD przychodów, poinformował dyrektor finansowy Marios Christou. Spółka celuje w poprawianie marży brutto w kolejnych kwartałach tego roku i podtrzymuje swoją politykę dywidendową, dodał.

"W tym roku oczekujemy, że przychody wyniosą 1,7-1,9 mld USD. Spodziewamy się zysku netto na poziomie 8,5-10 mln USD. Wynik za I kw. był zgodny z naszymi oczekiwaniami. Spodziewaliśmy się, że przychody będą niższe rok do roku i odnoszą się do naszej prognozy na cały rok" - powiedział Christou podczas konferencji prasowej.

Asbis odnotował 1,69 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,71 mln USD zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 417,33 mln USD w I kw. 2019 r. wobec 503,3 mln USD rok wcześniej.

"Jeśli chodzi o marżę brutto na sprzedaży, trend jest taki, że III i IV kwartał wykazują zawsze jej najwyższy poziom. Naszym celem jest poprawianie marży brutto w kolejnych kwartałach tego roku" - dodał dyrektor finansowy.

Marża brutto na sprzedaży w I kw. 2019 r. wzrosła do 5,06% z 4,52% w I kw. 2018 r.

Christou zapowiedział kontynuację realizacji polityki dywidendowej spółki.

"Nie oczekujemy w 2019 r. znaczących inwestycji. W 2019 r. również znacząca część zysku będzie wypłacona w formie dywidendy" - powiedział dyrektor finansowy.

"Naszą ogólną polityką dywidendową jest wypłata dywidendy w wysokości współmiernej do wzrostu spółki oraz jej planów rozwoju i pozwalającej na utrzymanie rozsądnej pozycji gotówkowej" - czytamy w prezentacji.

Wcześniej w maju br. akcjonariusze Asbisu zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,05 USD na akcję, tj. łącznie 2 775 000 USD.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)