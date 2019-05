Jak podkreślił, projekt CPK „to nie tylko nowe lotnisko, które będzie w stanie zastąpić Lotnisko Chopina w Warszawie, przejmując całość ruchu transferowego, przesiadkowego z tego portu, to także nowy system kolei w Polsce i sieć drogowa w pobliżu Warszawy”.

„Jeszcze w tym roku rozpisany będzie przetarg, mam nadzieję, że rozstrzygnięty, na inwentaryzację środowiskową sieci kolejowej, która połączy CPK, Warszawę, z Płockiem, Włocławkiem, Toruniem i Gdańskiem” – powiedział w czwartek Wild na konferencji prasowej w Płocku (Mazowieckie). Dodał, iż projekt CPK zakłada budowę 1600 km nowych linii kolejowych. Przyznał, iż trasy kolejowe „będą oddane do użytku zanim CPK ruszy”.

„Transport kolejowy, który zakładamy, to nie transport, który porusza się tylko między największymi miastami, ale którego celem jest włączenie jak największej liczby mieszkańców w nowy polski system transportu” – powiedział Wild, który jest pełnomocnikiem rządu ds. CPK.

Podkreślił przy tym, że w przypadku Płocka efektem realizacji programu inwestycji w ramach CPK będzie poprawa „dostępności komunikacyjnej w sposób skokowy” – jak wyliczył, do Warszawy koleją będzie można dojechać z tego miasta w ciągu w 45 minut, a do CPK i lotniczego Portu Solidarności w 25 minut.

Wiceminister infrastruktury przypomniał, że w Polsce jest 28 miast o liczebności od 100 tys. do 250 tys. mieszkańców, a wśród nich są Płock, Gdynia, Rzeszów czy Koszalin. „Miasta te są podobne pod względem liczby mieszkańców, ale różne z uwagi na rozwój. Jednym z najważniejszych elementów wpływających na rozwój miasta jest dostępność komunikacyjna. To ona sprawia, że miasta mogą rozwinąć swój potencjał” – zaznaczył.

Wild wyjaśnił jednocześnie, że projekt CPK przewiduje również rozbudowę infrastruktury drogowej. „Jeszcze w tym roku planowane są pierwsze przetargi dotyczące tzw. dużej obwodnicy Warszawy, czyli największego ringu autostradowego i tras szybkiego ruchu wokół stolicy” – zapowiedział. Dodał przy tym, iż sieć drogowa będzie prowadzona w taki sposób, aby jak najbardziej zbliżyć trasę S10 do Płocka.

Jak przyznał Wild, w związku z budową CPK, „decyzja co do dalszego losu Lotniska Chopina jest z jednej strony decyzją biznesową – nie może zagrozić i nie zagrozi w żaden sposób projektowi CPK, jednocześnie jest decyzją polityczną w tym zakresie, że nie możemy dopuścić do tego, aby mieszkańcom Warszawy pogorszyła się jakość oferty lotniskowej”.

„To co mogę już dzisiaj powiedzieć, czego jesteśmy pewni, to nawet jeśli Lotnisko Chopina będzie funkcjonowało po otwarciu CPK, to skala jego działalności będzie nieporównywalna z tym, co jest obecnie” – oświadczył wiceminister infrastruktury. Zauważył, że aktualnie liczba lotów przesiadkowych na Lotnisku Chopina to 50 proc.

„To, co jest pewne, to fakt, że całość ruchu transferowego zostanie przeniesiona na CPK. Jednocześnie Lotnisko Chopina na pewno nie będzie lotniskiem niskokosztowym, bo to byłoby marnotrawstwo publicznych pieniędzy” – powiedział Wild.

Uczestniczący w konferencji prasowej wicemarszałek Senatu Adam Bielan ocenił, iż istniejąca obecnie cała infrastruktura Lotniska Chopina „już dawno się zwróciła, bo jest to lotnisko niezwykle dochodowe” – jak wspomniał, zysk Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze za 2018 r. to blisko 400 mln zł.

„Dzisiaj wszystkie duże, nowe lotniska powstają mniej więcej w takiej odległości od centrum, jak CPK od centrum Warszawy, albo nawet dalej” – zauważył Bielan. Jako przykład podał nowe lotnisko w Stambule.

„Teren lotniska Okęcie to teren niemal w centrum Warszawy, bardzo duży, na którym z całą pewnością może powstać ważna infrastruktura dla miasta, kiedyś, w przyszłości” – dodał wicemarszałek Senatu. Według niego, rozstrzygnięcie w tym zakresie „to będzie decyzja polityczna i biznesowa”.

Bielan przyznał jednocześnie, że prowadzone są rozmowy „z najlepszymi, największymi, najbardziej nowoczesnymi lotniskami na świecie, które mogłyby być partnerem przy budowie CPK”. „To nie jest jeszcze czas decyzji, ani tym bardziej ich ogłaszania, ale myślę, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy być może ten moment nadejdzie” – zastrzegł.

Jak wyjaśnił Bielan, chodzi „o naprawdę najlepsze lotniska, najnowocześniejsze na świecie, wygrywające wszystkie rankingi”. „One są gotowe i chętne do tego, żeby udzielić nam wszelkiej pomocy, przekazać know-how przy budowie naszego lotniska” – podkreślił.

W jego ocenie, „na pewno w części kolejowej” projektu CPK, co „nie jest jeszcze pewne jeśli chodzi część lotniskową”, nasz kraj może liczyć „na bardzo duże dofinansowanie ze strony Unii Europejskiej”, gdyż projekt ten „idealnie wpisuje się w unijną politykę transportową”.

Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym położonym między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych i drogowych w całym kraju. Umożliwią one przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie do 2,5 godziny.

W ramach projektu na ok. 3 tys. he, 37 km na zachód od Warszawy, ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane do przepustowości ok. 100 mln ludzi. Do końca 2019 r. mają się zakończyć prace przygotowawcze. Cały projekt CPK powinien być gotowy na przełomie 2027 i 2028 r. (PAP)