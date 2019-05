Bank Millennium udostępnił nowy serwis internetowy



Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Bank Millennium udostępnił bankowość elektroniczną nowej generacji. Od dziś dla pierwszej grupy klientów dostępny jest nowy serwis internetowy Millenet, wkrótce pojawi się także nowa aplikacja mobilna, podał bank.

"Bankowość elektroniczna Banku Millennium została zbudowana zupełnie od nowa i w całości zaprojektowana wewnątrz banku. Do jej stworzenia zastosowano unikatowe na polskim rynku technologie (m.in. mikroserwisy) i wyjątkowy design" - czytamy w komunikacie.

Nowy serwis zawiera sekcję Wydarzenia, która jest m.in. narzędziem wspierającym zarządzanie domowym budżetem.

"Lista Wydarzeń będzie systematycznie rozszerzana o nowe typy informacji, których potrzebuje użytkownik. Docelowo ma być sercem systemu i głównym kanałem kontaktu z klientem w bankowości elektronicznej. Tutaj klient zobaczy oferty dopasowane do jego potrzeb, sposobu zarządzania finansami i zachowań. Bank zaskoczy go życzeniami urodzinowymi, przypomni o ubezpieczeniu bagażu dostępnym w karcie, jeżeli zauważy, że klient dużo podróżuje. Podpowie też, jak zaoszczędzić na codziennych zakupach" - czytamy także.

Na stronie głównej znalazły się też Dodatki, które mają ułatwić bankowanie. Zostały wybrane po konsultacjach z użytkownikami, podczas testów użyteczności. Klient może je dowolnie konfigurować.

"Nowy design serwisu umożliwia m.in. również szybką ocenę stanu finansów. Całe menu zostało uproszczone, dzięki czemu nawigacja jest jeszcze bardziej intuicyjna. W nowym serwisie pojawiły się animowane, obracające się kafelki z produktami, pokazujące przydatne informacje dla klienta, na których odwrocie pojawiają się najczęściej wykonywane przez niego czynności. Dodatkowo sposób prezentowania podsumowania finansów dostosowany został do możliwości, jakie daje regulacja PSD2" - podsumowano.

