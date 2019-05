Orange Polska uruchamia ofertę w aplikacji Orange Flex



Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Orange Polska uruchamia ofertę w aplikacji Orange Flex, poinformował prezes Jean Francois Fallacher.

"Wraz z Orange Flex wprowadzamy na rynek zupełnie nową ideę: w pełni cyfrowe doświadczenie, 'operatora w aplikacji', który umożliwia klientom dopasowanie ich planu komórkowego z poziomu smartfona, a potem łatwą zmianę pakietów zależnie od potrzeb, bez zobowiązań. To w pełni cyfrowy, współdziałający z eSIM i elastyczny sposób na korzystanie z usług mobilnych i rozrywki. A to dopiero początek naszej rewolucji" - powiedział prezes Orange Polska Jean-François Fallacher podczas prezentacji oferty.

Operator jest przekonany, że aplikacja stanie się standardem w branży telco i 'niedługo duża część klientów będzie z tego korzystać".

"To jest przyszłość. Jednak jesteśmy pokorni i czekamy na sygnały od klientów" - stwierdzili przedstawiciele operatora.

Orange Flex to oferta obsługiwana poprzez aplikację, w której płatność odbywa się poprzez podłączenie karty płatniczej, a klient sam sobie konfiguruje pakiet, z którego chce w danej chwili korzystać.

Aktywacja odbywa się poprzez skanowanie dokumentów i selfie. Karta może być dostarczona przez kuriera lub można skorzystać z eSIM. Nie przewidziano długoterminowej umowy z operatorem. Orange Flex ma nie "walczyć ceną", za to oferuje 10 planów, a w każdym: nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y i dostęp do portali społecznościowych bez zużycia transferu danych. Dodatkowo można dokupić tyle GB, ile akurat potrzeba: 1, 5 lub 10 GB. Swój plan można zmieniać na wyższy lub niższy bez dodatkowych opłat, nawet co miesiąc.

"Orange Flex powstał na bazie tego, co mówili obecni i byli klienci Orange. Wysłuchaliśmy blisko 4 000 opinii i wyciągając z nich wnioski, stworzyliśmy Orange Flex od podstaw. Dlaczego jest wyjątkowy? Bo łączy elastyczność ofert na kartę i wygodę abonamentów. Zupełnym przełomem jest możliwość aktywowania nowego numeru w parę minut bez wychodzenia z domu dzięki eSIM. Do tego brak umowy, papierologii i możliwość zmiany planu w czasie rzeczywistym. Włączasz i wyłączasz w aplikacji co chcesz, kiedy chcesz i korzystasz od razu. Zawsze wiesz, za co i ile płacisz. Masz wszystko pod kontrolą" - dodał dyrektor marketingu rynku konsumenckiego Artur Stankiewicz.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

(ISBnews)