Inwestycja w zakładzie górniczym Janina w Libiążu to jedno z największych - obok nowego szybu "Grzegorz" w kopalni Sobieski w Jaworznie - przedsięwzięć spółki Tauron Wydobycie, która w latach 2016-2020 przeznacza na strategiczne inwestycje łącznie 1,3 mld zł.

Jak podała grupa Tauron w czwartkowym komunikacie, zaawansowanie budowy poziomu 800 m w Janinie przekroczyło 67 proc. Inwestycja umożliwi eksploatację nowych zasobów wysokiej jakości węgla. Łączna wielkość złóż węgla energetycznego na obszarze działania kopalni Janina to nawet 2,1 mld ton. Nowa infrastruktura skróci też czas dotarcia do wyrobisk i poprawi bezpieczeństwo.

"Zakończenie budowy poziomu 800 metrów w zakładzie górniczym Janina przewidziane jest na trzeci kwartał 2021 roku, natomiast już w grudniu tego roku planujemy uruchomienie pierwszej ściany z wykorzystaniem części infrastruktury tego poziomu" - poinformował cytowany w komunikacie prezes spółki Tauron Wydobycie Zdzisław Filip.

W najbliższych tygodniach w Janinie kontynuowane będą prace związane z zasilaniem obiektów w prąd, uruchomieniem węzłów technologicznych w kompleksie przeróbczym, a także budowa wieży szybowej oraz budynków i infrastruktury nadszybia szybu Janina VI, który będzie uruchomiony w połowie przyszłego roku. Istotną częścią inwestycji jest modernizacja zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz związanej z nim infrastruktury kolejowej, miejsc załadunku i sprzedaży węgla.

Równolegle do prac w kopalni Janina postępuje budowa szybu „Grzegorz” w Jaworznie. To jedna z największych obecnie inwestycji w polskim górnictwie węgla kamiennego, także uznana za strategiczną dla spółki Tauron Wydobycie. Pełną funkcjonalność obiekt ma uzyskać w 2023 r. Po jego uruchomieniu podziemna droga dotarcia do ściany wydobywczej skróci się o ponad połowę, z obecnych ok. 11 km do ok. 4,5 km.

Sięgający 870 m w głąb ziemi szyb będzie wykorzystywany do transportu górników oraz materiałów, będzie też pełnił funkcje wentylacyjne. Obecnie otwór o średnicy 7,5 metra sięga ok. 20 metrów w głąb ziemi. Trwa mrożenie górotworu, co ma zapewnić bezpieczeństwo prac oraz wyeliminować groźbę zalewania szybu przez podziemne wody. Mrożenie będzie stosowane do głębokości ok. 475 metrów; niżej znajdują się twarde skały, nie wymagające już takiej technologii. Przedstawiciele Taurona zakładają średni postęp prac przy głębieniu szybu rzędu 40 metrów miesięcznie. Obecnie zaawansowanie tej górniczej inwestycji oceniane jest na ok. 30 proc.

Zakład górniczy Sobieski, gdzie powstaje nowy szyb, będzie głównym dostawcą węgla dla nowego 900-megawatowego bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno, którego budowa – jak informowano w kwietniu - jest zaawansowana w 88 proc. Tauron podtrzymuje zakładany na czwarty kwartał tego roku termin zakończenia budowy wartego w sumie ok. 6 mld zł bloku, który zasili ok. 2,5 mln gospodarstw domowych.

Rozpisane do 2025 r. inwestycje trwają również w zakładzie górniczym Brzeszcze - trzeciej, po Sobieskim i Janinie, kopalni należącej do spółki Tauron Wydobycie. W Brzeszczach są prowadzone prace związane z dostosowaniem dołowej infrastruktury sieci wyrobisk górniczych do perspektywicznej działalności wydobywczej kopalni oraz dalsze odtwarzanie i unowocześnianie mocy produkcyjnych, ukierunkowane na wzrost efektywności procesów wydobywczych i wspomagających.

W zeszłym roku kopalnie należące do Taurona wydobyły o 1,4 mln ton węgla mniej niż rok wcześniej, co oznacza spadek o 22 proc. Na 2019 r. Tauron przewiduje produkcję wyższą od ubiegłorocznej i utrzymanie średniej ceny węgla na poziomie z 2018 r. Grupa kontroluje 33 proc. bilansowych zasobów węgla energetycznego w Polsce. Roczne wydobycie w kopalniach Grupy to obecnie ok. 6 mln ton.(PAP)

autor: Marek Błoński