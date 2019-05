Hale, który pracował w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego i w Krajowej Agencji Wywiadu Geoprzestrzennego (NGA - National Geospatial-Intelligence Agency), od 2013 r. komunikował się z reporterem. W medium informacyjnym tego reportera opublikowane zostały później tajne dokumenty - poinformował resort sprawiedliwości, nie ujawniając nazwiska reportera ani medium, dla którego pracował.

W sumie Hale został oskarżony o pięć przestępstw; za każde grozi kara do 10 lat więzienia. Według resortu sprawiedliwości w 2014 r., kiedy współpracował z NGA, wydrukował tajne dokumenty, które nie były związane z jego pracą w tej agencji. Później dokumenty te zostały opublikowane przez medium reportera, z którym się kontaktował.

Według agencji Associated Press były to dokumenty dotyczące kampanii militarnych przeciwko Al-Kaidzie. AP pisze też, że ze szczegółów zawartych w akcie oskarżenia jasno wynika, iż reporterem, z którym komunikował się Hale, jest dziennikarz śledczy Jeremy Scahill, współzałożyciel portalu The Intercept.

Portal ten Scahill założył w 2014 r. wraz z dwojgiem dziennikarzy, z którymi wcześniej kontaktował się były współpracownik NSA Edward Snowden - Glennem Greenwaldem (autorem publikacji o działalności wywiadu USA opartych m.in. na przeciekach Snowdena) oraz Laurą Poitras. (PAP)