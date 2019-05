Świadomość jest stanem, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych (np. myśli) oraz tych, które zachodzą w środowisku zewnętrznym, i jest w stanie na nie reagować. Przynajmniej taka jest definicja na Wikipedii. Łamanie wszelkich reguł w szachach? Atak na komputerowe bazy wiedzy za pomocą gramatyki? Blue Gene i Watson już to zrobili. Sztuczna tkanka nerwowa działająca w krzemie to najnowszy i najsilniejszy trend w technologiach. Jego efektem są rozwiązania znacznie przewyższające zdolności poznawcze zwykłych ludzi. Ekstrapolując ten fakt na przestrzeń społeczną, widzimy ryzyko, że sprawy wymkną nam się tu spod kontroli. Właściwie to już są poza nią. Ale czy wszystkie? Najbliższy czas dla ludzkości to moment na określenie, w jakim punkcie jesteśmy, rozwijając AI. Wciąż bliżej zera czy może jednak bliżej samostanowiącej maszyny-osobliwości (z ang. singularity)? Jakie kroki należy wykonać, aby zaprojektować sztuczną inteligencję, której ludzie potrzebują? Jak to zrobić w sposób otwarty, zdecentralizowany i bezstronny?