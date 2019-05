W tym czasie budowana będzie lewa jezdnia DK94, chodniki, pobocza, część ronda na skrzyżowaniu tej trasy z ul. Ojcowską w Modlnicy oraz fragment ul. Ojcowskiej. Spowoduje to zamknięcie wlotu skrzyżowania DK94 z ul. Ojcowską w Modlnicy.

Przewidziano wprowadzenie objazdów. Objazd od strony ul. W. Łokietka został poprowadzony do skrzyżowania ul. W. Łokietka z ul. Gaik, następnie ul. Gaik do DK94 gdzie jest koniec objazdu.

Objazd od strony DK94, zarówno od strony Modlnicy oraz Wielkiej Wsi, został poprowadzony ulicami Wesołą, Młynarską do skrzyżowania z drogą wojewódzką 794, następnie tą trasą w Januszowicach do skrzyżowania z ulicą Podwikle oraz Św. Idziego do Giebułtowa gdzie jest koniec objazdu.

Ponadto zmiana organizacji ruchu będzie polegać na wprowadzeniu drugiego etapu oznakowania robót, polegającego na wprowadzeniu na DK94 ograniczenia prędkości do 40 km/h oraz zakazach wyprzedzania. Przystanki autobusowe zostaną przesunięte poza zakres prac.

Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 94 w Modlnicy koło Krakowa rozpoczęła się na początku tego miesiąca. 720 metrowy odcinek tej trasy wraz z rondem zostanie ukończony w grudniu tego roku.

Nowa trasa będzie dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni. W miejscu skrzyżowania DK94 z drogą powiatową nr 2156K (ul. Ojcowską) powstanie rondo. Rozbudowane zostanie także skrzyżowanie z drogą gminną oraz przebudowana infrastruktura techniczna.

Wykonawcą projektu i budowy jest Rejon Utrzymania i Budowy Dróg z Krakowa. Koszt inwestycji wynosi blisko 13,4 mln zł brutto. Ukończenie prac zaplanowane jest w grudniu 2019 r.

W marcu tego roku GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą rozbudowy dalszego odcinka dk94 od Modlnicy do skrzyżowania w stronę miejscowości Giebułtów. Zakłada ona rozbudowę drogi jednojezdniowej do parametrów dwujezdniowej na długości ok. 1,7 km oraz przebudowę trzech skrzyżowań na ronda dwupasmowe. W efekcie poprawi się bezpieczeństwo i komfort jazdy. Koszt inwestycji, którą zrealizuje Strabag Infrastruktura Południe wynosi 35,5 mln zł.

Odcinkiem drogi krajowej nr 94 między Modlnicą i Giebułtowem, zgodnie ze średniorocznym pomiarem ruchu wykonanym w 2015 r., przejeżdża ponad 20 tys. pojazdów na dobę, z czego prawie 2,3 tys. to samochody ciężarowe.

W porannych i popołudniowych godzinach tworzą się zatory. Wynika to z faktu, że w tych okolicach Krakowa intensywnie wzrasta od lat zabudowa mieszkaniowa, jest wiele zjazdów do drogi krajowej, w efekcie przepustowość na tym odcinku się wyczerpała. Dla porównania pięć lat temu, zgodnie z pomiarami, natężenie ruchu było tu o 26 proc. mniejsze.(PAP)

autor: Rafał Grzyb