CDRL ma umowę kredytową z BGK na 10 mln zł na refinans. akwizycji na Białorusi



Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - CDRL podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę kredytową na 10 mln zł, której celem jest refinansowanie nabycia udziałów w białoruskiej spółce LLC DPM, zarządzającej supermarketami z artykułami dla dzieci, działającymi pod nazwą Buslik, przejętej przez CDRL na początku 2019 r. poinformował BGK.

"To pierwsze wykorzystanie kredytu BGK na akwizycję poza Unią Europejską (UE). Finansowanie połączone jest z ubezpieczeniem KUKE chroniącym inwestycję przed ryzykiem politycznym. Tego typu pakiet to zupełnie nowe rozwiązanie na polskim rynku" - czytamy w komunikacie.

"BGK, poprzez różnego rodzaju instrumenty finansowe, wspiera projekty rodzimych firm w 66 krajach na 6 kontynentach. Pomogliśmy dotąd w kilkunastu inwestycjach kapitałowych polskich firm za granicą, w tym m.in. akwizycjach w Wielkiej Brytanii, Francji, na Węgrzech. Akwizycja dokonana przez CDRL S.A. jest pierwszą tego typu transakcją wspartą przez BGK poza rynkiem unijnym. Warunkiem do wypłaty części kredytu jest uzyskanie przez CDRL ubezpieczenia chroniącego inwestycję przed ryzykiem politycznym w KUKE. Połączenie tych dwóch produktów jest zupełnie nowym rozwiązaniem wspierającym polskie firmy realizujące bezpośrednie inwestycje poza granicami Polski" - powiedział członek zarządu BGK Wojciech Hann, cytowany w komunikacie.

CDRL jest obecna na 4 kontynentach, m.in. w takich krajach jak Czechy, Rumunia, Bułgaria czy kraje nadbałtyckie, a poza Unią Europejską na Białorusi, w Rosji, Kazachstanie, na Sri Lance czy w Arabii Saudyjskiej. Pozyskane przez spółkę środki pozwolą jej rozwinąć działalność na rynku białoruskim. Akwizycja dotyczy wykupu udziałów sieci supermarketów Buslik, która obejmuje 46 punktów handlowych, w tym 17 w Mińsku. Białoruska sieć oferuje produkty dla dzieci do lat 12, m.in. odzież dziecięcą, obuwie, żywność, akcesoria dla niemowląt, kosmetyki, zabawki i meble, podano także.

"Jesteśmy czołowym dystrybutorem odzieży i akcesoriów dziecięcych w Europie Środkowo-Wschodniej. Umacniamy markę Coccodrillo, zarówno poprzez zwiększenie sprzedaży w sklepach w Polsce, jak i za granicą. Jesteśmy przekonani, że uzyskane finansowanie i wejście na rynek białoruski pozwoli nam jeszcze lepiej realizować naszą misję i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz dostarczać dokładnie takich produktów, jakich potrzebują ich dzieci" - powiedział prezes CDRL Marek Dworczak, cytowany w komunikacie.

Pozyskane dzięki kredytowi na akwizycję środki pozwolą na jeszcze efektywniejszy rozwój polskiej firmy. Udzielone przez BGK i KUKE wsparcie dodatkowo chroni inwestycję przed ryzykiem politycznym, podkreślono w materiale.

"KUKE aktualnie finalizuje procedurę ubezpieczenia kolejnej inwestycji polskiej spółki na rynku białoruskim. W przypadku pozytywnej decyzji polski inwestor otrzyma ochronę ubezpieczeniową od zdarzeń ryzyka politycznego, do których zaliczane są m.in. nacjonalizacja czy moratorium płatnicze ogłoszone przez rząd, ale ubezpieczenie dotyczy także zdarzeń siły wyższej, a więc: wojny, zamieszek, masowych strajków, jak również powodzi czy pożarów. Gdyby zaistniało któreś z tych zdarzeń, polski inwestor będzie miał zabezpieczone do 90% powstałej szkody związanej z tą inwestycją. Po raz kolejny polska firma otrzymuje kompleksowe wsparcie od BGK i KUKE w finansowaniu, w bezpieczny sposób, zagranicznej ekspansji. KUKE chętnie ubezpiecza działalność polskich podmiotów w większości krajów świata, tak na rynkach rozwiniętych, jak i tych uznawanych za bardziej ryzykowne" - powiedział prezes KUKE Janusz Władyczak, cytowany w komunikacie.

Połączenie kredytu na akwizycję zagraniczną z ubezpieczeniem inwestycji w KUKE może mieć również zastosowanie w przypadku finansowania projektów polskich przedsiębiorstw na innych rynkach zagranicznych.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.

(ISBnews)