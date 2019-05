Prezes Lotosu: List intencyjny ws. Polimerów Police to nie twarda deklaracja



Katowice, 13.05.2019 (ISBnews) - Podpisanie przez Grupę Lotos listu intencyjnego ze spółkami Grupy Azoty w sprawie uczestnictwa w projekcie Polimery Police to nie twarda deklaracja zaangażowania w ten projekt, poinformował ISBnews prezes Grupy Lotos Mateusz Bonca.

"List oznacza intencję przeprowadzenia analizy tego przedsięwzięcia. Ucieszyłem się, że Grupa Azoty zwróciła się do nas z tą propozycją, bo Lotos jest w stanie merytorycznie podejść do zagadnienia, ale nie jest to twarda deklaracja uczestnictwa w inwestycji" - powiedział Bonca w rozmowie z ISBnews w kuluarach XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest głównym patronem medialnym EKG.

Podkreślił, że ostateczną decyzję w tej sprawie Grupa Lotos może podjąć, zgodnie z zapisami listu, do końca października 2019 roku.

"Jestem zwolennikiem szybkiego podejmowania decyzji, ale projekt jest na tyle złożony, że wymaga dokładnego due diligence" - dodał Bonca.

29 kwietnia br. Grupa Lotos podpisała z Grupą Azoty oraz dwiema spółkami z grupy kapitałowej Grupa Azoty list intencyjny dotyczący potencjalnego udziału Lotosu w finansowaniu projektu Polimery Police, w drodze objęcia przez Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym PDH Polska za kwotę do 500 mln zł.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)