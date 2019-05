Akcjonariusze Grupy WP zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję



Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Wirtualnej Polski Holding zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 29 060 850 zł z zysku za 2018 r. i lat ubiegłych na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę, zgodnie z którą postanowiło przeznaczyć:

• zysk netto spółki wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 408 286,47 zł w całości oraz

• kwotę 28 652 563,53 pochodzącą z zysków z lat ubiegłych spółki

na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w wysokości 1 zł na jedną akcję, w łącznej wysokości 29 060 850 zł, przy czym kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy wskazaną powyżej kwotą, a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom, z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Liczba akcji objętych dywidendą na dzień podjęcia niniejszej uchwały wynosi 28 974 430, przy czym na dzień dywidendy liczba akcji będzie przewidywalnie wynosiła 28 995 414, co jest związane z będącą w toku procedurą rejestracji akcji objętych w ramach programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce, wskazano również.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanowiło wyznaczyć dzień dywidendy na 7 czerwca 2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 17 czerwca 2019 roku.

Wirtualna Polska to holding spółek mediowych i e-commerce'owych. Według badania Gemius/PBI w grudniu 2017 z produktów internetowych WP korzystało 20,8 mln Polaków. Grupa jest właścicielem Domodi oraz Allani (moda), Homebook (dom i wystrój wnętrz), Wakacje.pl, Nocowanie.pl oraz eHoliday (turystyka), a także Money.pl, TotalMoney.pl oraz Finansowysupermarket.pl (usługi finansowe).

