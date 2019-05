PKO BP dokona rewizji strategicznych celów finansowych w III kw. 2019 r.



Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski dokona rewizji finansowych celów strategicznych założonych na lata 2016-2020 w trzecim kwartale tego roku, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

"Przewidujemy, że nasze cele finansowe będziemy mogli zaprezentować w trzecim kw. 2019 r. Jest to związane z sytuacją na polskim rynku finansowym. Są dwa istotne zagrożenia dla stabilności sektora - napięcie związane z dwoma bankami, które w zeszłym roku przeżywały kryzys płynnościowy. One mogą wpływać na wynik sektora. Drugi związany z koncepcją konwersji kredytów walutowych denominowanych na polską złotówkę. Dopóki to ryzyko nie zmaterializuje się, to nie chcemy informować, że mamy cele, które być może potem będziemy musieli modyfikować. Sytuacja zagrożeń powinna się wyjaśnić w najbliższych miesiącach i po wakacjach powinniśmy mieć możliwość pokazania nowych celów" - powiedział Jagiełło podczas konferencji prasowej.

Jak przypomniał wiceprezes Rafał Kozłowski, bank osiągnął wszystkie cele strategii na lata 2016-2020 już w 2018 roku.

"Dokonamy rewizji i podzielimy się nowym zestawem celów finansowych w drugiej połowie roku. Nie zmieni się nasza koncentracja na transformacji cyfrowej, którą będziemy kontynuowali. Nadal naszym głównym punktem zainteresowania jest IKO" - powiedział Kozłowski podczas konferencji.

Bank zrealizował cel ROE powyżej 10% (10% w 2018 r., 10% w I kw. 2019), wskaźnik C/I poniżej 45% (44,2% w 2018 r. 44,1% w I kw. 2019 r.), koszt ryzyka w przedziale 0,75%- 0,85% (0,59% w 2018 r., 0,57% w I kw. 2019 r.). Bank utrzymuje także zdolność do wypłaty dywidendy.

"Zrealizowaliśmy cele przed czasem z powodu dwóch pozytywnych działań - to nasza praca, żeby realizować indywidualne cele lepiej, niż były planowane, pomogła nam lepsza od zakładanej koniunktura gospodarcza. Z punktu widzenia bankowania, ta sytuacja była bardzo dobra, by te cele zrealizować przed czasem. Równolegle realizujemy część jakościową strategii" - powiedział Jagiełło.

"Będziemy kontynuowali dobrą passę naszego banku w 2019 r. i mam nadzieję, że w kolejnych kwartałach będziemy pokazywali dobre i bardzo dobre wyniki" - podsumował prezes.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)