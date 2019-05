Samar: Rejestracje nowych samochodów użytkowych wzrosły o 6% r: r w kwietniu



Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Rejestracje nowych samochodów dostawczych i ciężarowych (użytkowych) łącznie osiągnęły liczbę 9 953 w kwietniu br., tj. o 6% więcej r/r i 5,2% mniej m/m, wynika z danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), podał IBRM Samar. Od stycznia do kwietnia 2019 r. wydziały komunikacji zanotowały w swoich bazach danych 37 317 nowych samochodów użytkowych. Był to wynik o 7,7% (2 670 sztuk) lepszy w ujęciu rocznym.

"W kwietniu 2019 roku w Polsce zarejestrowanych zostało 7 145 nowych samochodów dostawczych o DMC do 6 ton. To wynik o 5,34% mniejszy niż w marcu tego roku, ale o 6,45% wyższy, gdy zestawimy go z kwietniem 2018 roku. Do końca kwietnia 2019 roku w Polsce kupiono i zarejestrowano 27 143 nowe samochody dostawcze, o 9,11% (2 266 szt.) więcej r/r" - czytamy w komunikacie.

Natomiast w przypadku samochodów ciężarowych o DMC powyżej 6 ton w kwietniu tego roku w krajowych wydziałach komunikacji zostało zarejestrowanych 2 808 nowych pojazdów. Był to wynik o 4,9% słabszy niż w marcu tego roku, ale o 5% większy w porównaniu z kwietniem 2018 roku. Od stycznia do kwietnia 2019 roku w Polsce zarejestrowano 10 174 nowe ciężarówki, o 4,1% (404 sztuki) więcej r/r, podano także.

