Art Games Studio planuje debiut na NewConnect w drugiej połowie maja br.



Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Art Games Studio chce zadebiutować na NewConnect w II połowie maja br., podała spółka. W planach spółki znajduje się znaczące zwiększenie skali działalności, rozwój zespołu i poszerzenie portfolia wydawniczego o kilka nowych tytułów, których wydawcą będzie notowane na NewConnect Ultimate Games. To pierwsza spółka z Grupy Gaming Factory, skupiającej się na inwestowaniu w polską branże gier komputerowych, która zadebiutuje na giełdzie.

"Głównym założeniem prowadzonej przez Art Games Studio działalności jest produkcja i dystrybucja nisko oraz średniobudżetowych i wysokomarżowych gier przez rozproszone, niewielkie zespoły deweloperskie. Dzięki temu maleje ryzyko operacyjne przy optymalnej reakcji na niespodziewane zdarzenia losowe, występujące podczas produkcji" - czytamy w komunikacie.

Wynik netto spółki na koniec 2018 roku wyniósł 326 100 zł. Art Games Studio dynamicznie się rozwija, tworząc nowe zespoły deweloperskie i budując solidny fundament na przyszłość w nowych obszarach gamedevu, podano również.

"Dotychczasowe produkcje - 'EarthWorms', 'Bad Dream: Fever' czy 'Escape Doodland' umożliwiły nam zdobycie niezbędnego doświadczenia. Mamy dzięki temu większą wiedzę na temat poszczególnych segmentów rynku. Jesteśmy zadowoleni z podjętych kroków przy produkcji tych tytułów, które generują dla spółki systematyczne finansowanie. Debiut na rynku NewConnect to niezwykle ważny etap w naszej działalności. Wierzę, że upublicznienie akcji wpłynie na rozpoznawalność marki Art Games Studio w branży i zwiększy naszą wiarygodność dla potencjalnych kontrahentów. Pomoże to w dalszym rozwoju i kolejnych planach inwestycyjnych" - powiedział CEO Art Games Studio Jakub Bąk, cytowany w komunikacie.

Studio pracuje obecnie nad ośmioma projektami, których jest twórcą lub współtwórcą. Najbliższe premiery zaplanowano na przełomie II i III kwartału 2019. Wśród nich są: "Spyhack", "Unlucky7" i "The Worst Day Ever" - wszystkie na komputery stacjonarne, wskazano.

"W czwartym kwartale Art Games Studio planuje cztery premiery, w tym kontrowersyjną grę 'Faither', czyli symulator egzorcysty, który zostanie wydany na PC i konsolę Nintendo Switch. Kolejne tytuły to 'Toolboy' - gra platformowa na Nintendo Switch oraz projekt na PC przygotowany w partnerstwie ze studiem WallRus z Rosji - 'When I Was Young' - historia Amerykanina, który wyruszył na wojnę w Wietnamie, by odnaleźć brata. Rynek gier na Nintendo Switch cały czas rośnie, widzimy w nich ogromny potencjał sprzedażowy. Choć przeważająca część działań prowadzona jest z polskimi twórcami, to jednym z naszych celów strategicznych jest także nawiązanie współpracy z partnerami z Europy, Azji i USA. Rynek azjatycki jest kuszący, szczególnie przez wzgląd na dużą liczbę graczy. Prowadzenie biznesu na innych rynkach traktujemy jednak bardziej jako dywersyfikację działalności niż cel o najwyższym priorytecie w naszej strategii" - dodał Bąk.

Struktura każdego zespołu w Art Games Studio to 3-5 osób, w zależności od produkcji, którą się zajmuje. Część prac spółka zleca do wykonania w ramach outsourcingu, a sama skupia się głównie na strategicznych decyzjach. Firma zakłada dalszy rozwój potencjału intelektualnego, poprzez zwiększanie liczby zespołów i rozbudowę obecnych. W planach do końca 2019 roku jest stworzenie kilku stacjonarnych zespołów w Warszawie i ich dalszy rozwój, podsumowano.

Art Games Studio SA zostało założone w lipcu 2017 r. Prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne. W swoim portfolio posiada takie gry jak: Earthworms, Bad Dream: Fever oraz Escape Doodland. Spółka współpracując z 10 zespołami deweloperskimi, pracuje nad przygotowaniem i wydaniem kolejnych kilku gier, których premiery zaplanowane są na 2019 r.

(ISBnews)