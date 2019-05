Aplisens chce utrzymać 2-cyfrową dynamikę wzrostu zysku i przychodów w br.



Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Aplisens liczy na utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu zysku i przychodów w 2019 roku, poinformował prezes Adam Żurawski.

"W 2019 roku liczymy na dwucyfrową dynamikę wzrostu zarówno pod względem przychodów, jak i zysku netto" - powiedział prezes, cytowany w komunikacie.

W I kwartale 2019 roku Grupa Aplisens wypracowała przychody na poziomie 26,5 mln zł (+14,7% r/r). EBIT wyniósł 4,8 mln zł (+22,1% r/r), EBITDA 6,7 mln zł (+18,9% r/r), a zysk netto 4 mln zł (21,1% r/r).

Rentowność EBITDA wyniosła 25,2% w I kw. wobec 24,3% rok wcześniej, rentowność EBIT wzrosła do 18,1% (o 1,1 pkt proc. r/r), a rentowność netto wzrosła do 14,8% wobec 14% w I kw. 2018 r.

Prezes ocenił, że rynki Unii Europejskiej będą odznaczały się najwyższym potencjałem wzrostu w przyszłości. Celem spółki jest osiąganie na nich 14- procentowej średniorocznej dynamiki wzrostu sprzedaży. Rynki polski i europejski były w I kw. br. motorem napędowym sprzedaży. Wyniosła ona odpowiednio 9,3 mln zł (+35,3% r/r) oraz 7,2 mln zł (+23,2% r/r).

"W naszej ocenie, rynki unijne odznaczają się bardzo wysokim potencjałem. Celem na najbliższe lata jest osiąganie tam 14-procentowej średniorocznej dynamiki wzrostu sprzedaży" - powiedział Żurawski, cytowany w komunikacie.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)