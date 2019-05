GUS: coraz więcej turystów korzysta z bazy noclegowej w Polsce

Źródło: PAP

Liczba turystów w Polsce, którzy od stycznia do końca marca tego roku skorzystali z noclegów, wzrosła o ponad 443 tys. do 6,7 mln z 6,3 mln rok wcześniej w tym samym czasie - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). To wzrost o ponad 7 proc.