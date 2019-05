Murapol wprowadził do oferty 160 lokali w I etapie Murapol Zielona Toskania



Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Murapol rozpoczął sprzedaż lokali mieszkalnych w ramach I etapu nowej wrocławskiej inwestycji - Murapol Zielona Toskania, zlokalizowanej na Wojszycach, podała spółka. W ofercie znajduje się 160 mieszkań, kawalerek oraz lokali 2-, 3- i 4- pokojowych o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 6 tys. m2.

"W ramach pierwszego etapu projektu Murapol Zielona Toskania powstanie 5-kondygnacyjny budynek ze 160 lokalami o najbardziej poszukiwanych układach i metrażach, o powierzchniach sięgających od 25 do ok. 56 m2. Wszystkie mieszkania na parterze będą posiadały ogródki, a na piętrach przestronne balkony. Teren inwestycji zostanie zagospodarowany zielenią oraz elementami małej architektury" - czytamy w komunikacie.

Wstępny harmonogram inwestycji zakłada rozpoczęcie prac budowlanych w III kwartale br., zaś przekazanie gotowych mieszkań nabywcom w I kwartale 2021 roku, podano również.

"Murapol Zielona Toskania to nasz 9. projekt deweloperski w stolicy województwa dolnośląskiego, a 4. realizowany w dzielnicy Jagodno, gdzie do tej pory wybudowaliśmy najwięcej mieszkań. Wrocław, będący w ścisłej czołówce krajowych rynków mieszkaniowych, stanowi dla nas jedną z kluczowych lokalizacji. Wszystkie projekty, które realizujemy w tym mieście, cieszą się dużym zainteresowaniem i szybkim tempem komercjalizacji, dlatego też sukcesywnie przygotowujemy kolejne, chcąc zaspokajać potrzeby mieszkaniowe wrocławian. Docelowo na Wojszycach zamierzamy zrealizować wieloetapowe przedsięwzięcie deweloperskie, w ramach którego powstanie ponad 1,2 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej ok. 52,4 tys. m2" - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w materiale.

Inwestycja Murapol Zielona Toskania powstanie przy ul. Klasztornej na wrocławskich Wojszycach w dzielnicy Jagodno. Do tej pory Murapol zrealizował nieopodal dwa wieloetapowe projekty Małą Toskanię i Nową Toskanię, w ramach których powstało ponad 1,4 tys. lokali, oraz jest w trakcie realizacji inwestycji Murapol Apartamenty Klasztorna z 278 mieszkaniami, wszystkie znalazły już nabywców.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

(ISBnews)