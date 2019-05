Anwil z Grupy Orlen rozpoczął budowę III linii do produkcji nawozów azotowych



Włocławek, 22.05.2019 (ISBnews) - Anwil z grupy kapitałowej PKN Orlen oficjalnie zainaugurował budowę III linii do produkcji nawozów azotowych w zakładzie we Włocławku. Inwestycja o wartości 1,3 mld zł ma zostać sfinalizowana do końca 2021 roku. Dzięki niej zdolności produkcyjne nawozów azotowych Anwilu mają wzrosnąć z 966 tys. ton do 1,461 mln ton rocznie.

"Ta inwestycja przedłuża żywotność tej firmy. Około 1 mln ton nawozów azotowych jest co roku importowane do Polski ze Wschodu. Dzięki tej inwestycji zrównoważymy ten rynek, a także zapewnimy stabilizację cen nawozów" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podczas uroczystości inauguracji we Włocławku.

"To nie jest nasza ostatnia, ani największa inwestycja na tym terenie" - dodał.

Anwil jest spółką z grupy kapitałowej PKN Orlen, która opiera swoją działalność biznesową na dwóch filarach - produkcji PCW oraz nawozów azotowych, których - pod względem mocy wytwórczych - jest drugim producentem w kraju i trzynastym w Europie. Obecnie zatrudnia ponad 1 300 osób.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)