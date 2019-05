Takie propozycje wzrostu wynagrodzeń ustaliły ogólnopolskie centrale związkowe, które wczoraj zawarły porozumienie w tej sprawie. Wszystko wskazuje na to, że wspólną propozycję podwyżek przedstawią też pracodawcy. Postulują wzrost minimalnej płacy o 137 zł (do 2387 zł), czyli o 41 zł więcej, niż gwarantują przepisy. Z kolei pensje w budżetówce powinny – ich zdaniem – wzrosnąć o 6,1 proc. Rząd przedstawi swoje propozycje do 15 czerwca. W roku wyborczym partnerzy społeczni spodziewają się hojnej oferty.

