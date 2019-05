Akcjonariusze Gobarto zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy



Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Gobarto zdecydowali o przeznaczeniu zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018 w wysokości 8,32 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała spółka w uchwałach walnego zgromadzenia.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.



(ISBnews)