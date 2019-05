Mostostal Zabrze spodziewa się poprawy wyników r: r w 2019 r.



Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze spodziewa się w tym roku poprawy przychodów i wyniku netto w ujęciu r/r, poinformował prezes Dariusz Pietyszuk.

"Pierwszy kwartał jest zwykle najsłabszy w roku. Patrząc na nasz portfel zleceń, myślę, że 2019 r. będzie lepszy sprzedażowo. Wynik netto też powinien być lepszy r/r. Celem jest utrzymanie w br. marży brutto na sprzedaży na poziomie 11,5%" - powiedział Pietyszuk w komentarzu dla ISBnews.

Przypomniał, że backlog spółki po I kw. 2019 r. wynosił 400,5 mln zł, a uwzględniając szacowaną wartość kontraktów do pozyskania - potencjalnie 634 mln zł. W I kw. 2019 r. grupa miała 146,8 mln zł sprzedaży i 2,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Wynik brutto ze sprzedaży wyniósł 16,92 mln zł z rentownością 11,5%.

"Chcemy nadal zwiększać nasze przychody w kierunku zwiększania usług projektowo-inżynierskich, gdzie marże wynoszą ponad 30%. Obiecująco w tym kontekście wygląda umowa o strategicznej, długoterminowej współpracy z Hitachi Zosen Inova. Liczymy na pierwsze kontrakty jeszcze w tym roku, obecnie wypracowujemy warunki współpracy. Będą to tylko kontrakty zagraniczne" - powiedział także Pietyszuk.

Przypomniał, że w I kw. 2019 r. eksport stanowił 41% przychodów.

"Zamierzamy zwiększać eksport, jednak nie na nowych rynkach, a głównie w krajach Europy Zachodniej, gdzie mamy sprawdzonych klientów, odpowiednie kompetencje i przewagi konkurencyjne. Obecnie eksport stanowi 41%, głównie do Niemiec" - wskazał.

Poinformował, że spółka nie nastawia się na duże kontrakty budowlane.

"Pracujemy ze sprawdzonymi klientami, na krótkoterminowych specjalistycznych kontraktach, gdzie nie są w stanie nas zaskoczyć np. koszty materiałów czy robocizny. Unikamy długoterminowych kontraktów drogowych, kolejowych czy infrastrukturalnych. W zasadzie można powiedzieć, że firmą budowlaną jesteśmy już tylko w 30%" - podkreślił.

Prezes podtrzymał także zamiar wypłaty dywidendy w przyszłości.

"Generalnie chcielibyśmy w przyszłości wypłacać dywidendę, o decyzjach w tym zakresie i ewentualnej polityce dywidendowej zadecydujemy po zakończeniu 2019 roku" - powiedział.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2018 r. miał 613 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)