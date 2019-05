GUS: Produkcja samochodów osobowych wzrosła o 0,2% r: r w kwietniu



Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Produkcja samochodów osobowych wzrosła o 0,2% r/r do 43,4 tys. sztuk w kwietniu 2019 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystyczny (GUS). W okresie styczeń-kwiecień br. odnotowano spadek o 10,2% do 156 tys. aut.

GUS podał także, że produkcja samochodów ciężarowych (wraz z ciągnikami drogowymi do ciągnięcia naczep) wyniosła 20 789 sztuk w kwietniu 2019 r. i wzrosła o 29,5% r/r. W okresie styczeń-kwiecień br. odnotowano wzrost o 25,7% do 78 205 sztuk.

Produkcja pojazdów do transportu publicznego w Polsce w kwietniu br. wzrosła o 22,2% r/r do 676 sztuk. W okresie styczeń-kwiecień br. odnotowano wzrost o 27,8% do 2 388 sztuk.

(ISBnews)