CI Games ma umowę dystrybucyjną gry 'SGW Contracts' z Koch Media



Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - CI Games zawarł umowę dystrybucyjną dotyczącą gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" ("SGWC") ze spółką Koch Media GmbH z Austrii, podała spółka.

"Potwierdzenie podpisania przez drugą stronę ww. umowy zarząd spółki otrzymał w dniu dzisiejszym" - czytamy w komunikacie.

Przedmiotem umowy jest dystrybucja (wprowadzenie do sprzedaży na zasadzie wyłączności) na terytorium Austrii, Niemiec, Szwajcarii, krajów Beneluksu, Włoch, Hiszpanii i Portugalii gry SGWC, podano także.

"Umowa dystrybucyjna z Koch Media GmbH jest kluczową umową dystrybucyjną dotyczącą gry 'SGWC' spośród dotychczas podpisanych przez spółkę z uwagi na terytorium, jakie nią objęto, wolumen gier, którego umowa ta dotyczy oraz wysokość potencjalnych przychodów spółki" – czytamy dalej.

Spółka zawarła umowy dystrybucyjne dotyczące sprzedaży gry "SGWC" w formie fizycznych nośników na wszystkie kluczowe dla "SGWC" rynki zbytu z wyjątkiem Japonii i Korei Południowej, gdzie prowadzi negocjacje handlowe i gdzie otrzymała już pierwszą ofertę. Dystrybucja gry "SGWC" na rynku Stanów Zjednoczonych odbywać się będzie bezpośrednio przez spółkę zależną - CI Games USA Inc., która będzie zarządzać również dystrybucją SGWC w Kanadzie oraz na rynkach Południowej Ameryki, wskazano także.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

(ISBnews)