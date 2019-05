R. Małłek został czasowo powołany do zarządu JSW



Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej powołała Roberta Małłka - członka RN do czasowego wykonywania czynności zastępcy prezesa zarządu ds. Strategii i Rozwoju Spółki IX kadencji na okres od 28 maja 2019 roku do dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki za 2018 rok, jednak nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2019 roku, podała spółka.

"Robert Małłek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentem Podyplomowych Studiów Canadian International Management Institute według akredytacji Harvard Business School.

W latach 1998-1999 był doradcą prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W latach 1999-2001 zatrudniony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Szefa KPRM. W latach 2001-2002 pracował w spółce Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. na stanowisku kierownika ds. organizacyjnych. W latach 2002-2006 zatrudniony w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. W latach 2006-2007 pełnił funkcję członka zarządu w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A., a w latach 2007-2008 funkcję członka zarządu, dyrektora ds. strategii w spółce Spolana a.s., należącej do Grupy Orlen. W latach 2009-2012 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu w spółce Stomil Poznań, a następnie w latach 2012-2016 funkcję prezesa zarządu Grupy Hoteli WAM Sp. z o.o. W latach 2016-2018 pełnił funkcję członka zarządu ds. sprzedaży w spółce Unipetrol A.S. Od dnia 17 stycznia 2019 r. pełni funkcję członka rady nadzorczej JSW S.A." - czytamy w komunikacie.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)