PGE spodziewa się wzrostu EBITDA w energetyce konwencj. i odnawialnej w 2019 r.



Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się wzrostu EBITDA w segmentach energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, spadku w ciepłownictwie i dystrybucji oraz stabilnego poziomu w obrocie w 2019 r., podała spółka.

Główne czynniki wpływające na perspektywę wzrostu w energetyce konwencjonalnej to:

- średnioroczna cena hurtowa energii na poziomie ok. 244 zł/MWh,

- planowane niższe wolumeny produkcji z węgla brunatnego, głównie ze względu na większe obciążenie remontowe w Bełchatowie – remonty BAT/BREF,

- łączny wzrost średniego kosztu węgla o ok. 20%,

- wzrost ogólnego kosztu uprawnień do emisji CO2 z powodu dynamicznego wzrostu notowań i niższej darmowej alokacji (o ok. 3 mln ton), podano w prezentacji wynikowej.

W energetyce odnawialnej oddziaływać będą przede wszystkim wolumen produkcji zależny od warunków pogodowych – dobre wykorzystanie aktywów wiatrowych w I kw. pozwala podwyższyć perspektywę - oraz średniorocznie wyższe ceny energii.

Główne czynniki wpływające na EBITDA segmentu ciepłownictwa to: wzrost cen węgla i uprawnień do emisji nie w pełni przeniesiony w taryfach na ciepło ze względu na charakter i formułę taryf, a także niższy poziom przychodów z tytułu wsparcia dla istniejących aktywów kogeneracyjnych.

W segmencie obrotu PGE oczekuje wypłaty rekompensat wynikających z ustawy o cenach energii po zakończeniu procesu legislacyjnego. Jednocześnie spodziewa się utrzymani\ trendów rynkowych.

Z kolei najważniejsze czynniki dla segmentu dystrybucji to:

- stosowanie w I kw. stawek taryfowych z 2018 r.,

- spodziewana wartość regulacyjna aktywów (WRA) w wysokości ok. 16,8 mld zł oraz ok. 132 mln zł z tytułu inteligentnych liczników (AMI),

- średnioważony koszt kapitału (WACC) na 2019 rok na tym samym poziomie jak w roku 2018 (6,015% przed opodatkowaniem).

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

