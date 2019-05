W trakcie konsultacji napłynęło do nas wiele uwag, które bardzo szczegółowo przeanalizowaliśmy. Uwagi te miały konstruktywny charakter. Wpłynęły do nas konkretne propozycje, co należałoby wkomponować w strategię, aby wypracować jak najlepsze rozwiązania" - powiedziała minister Czerwińska.

W trakcie konsultacji do resortu finansów napłynęło blisko 400 uwag do strategii, nadesłanych przez wszystkie najważniejsze instytucje związane z polskim rynkiem kapitałowym.

"Znaczna część z przesłanych uwag będzie uwzględniona. Traktujemy dokument strategii jako wspólny dorobek rynku kapitałowego i administracji" - powiedziała minister finansów podczas konferencji uzgodnieniowej.

Ministerstwo Finansów 28 lutego po kilkunastu miesiącach prac, prowadzonych również wspólnie z przedstawicielami rynku kapitałowego, przedstawiło projekt strategii rozwoju rynku kapitałowego (SRRK), obejmujący okres do końca 2023 roku.

Według wcześniejszych informacji Ministerstwo Finansów chce przedstawić Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) do akceptacji Radzie Ministrów w czerwcu.

"Strategia sama w sobie nie rozwinie rynku kapitałowego. Strategia jest narzędziem zawierającym rozwiązania, które należy implementować, aby rynek rozwinąć w określonym kierunku" - powiedziała Teresa Czerwińska.

Wśród celów SRRK jest usuwanie nadmiernych barier administracyjnych i biurokratycznych, zapewnienie, aby nowe technologie stały się przewagą konkurencyjną naszego rynku kapitałowego, a także ochrona inwestorów i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, ale również zapewnienie rynkowi możliwości nieskrępowanego rozwoju.

"Stawiamy na to, by rynek znalazł przewagi konkurencyjne, zapewnił dostępność i niski koszt finansowania projektów inwestycyjnych w Polsce oraz pozyskiwał emitentów zagranicznych, pokazując właśnie te przewagi konkurencyjne w zakresie np. szybkości i niskiego kosztu wejścia na giełdę" - powiedziała minister finansów.

"Bodźce fiskalne i podatkowe to element strategii, ale nie najważniejsza jej część. Dużo ważniejsze są elementy, które dotyczą organizacji rynku, modelu funkcjonowania pośrednictwa, wykorzystania nowoczesnych technologii" - dodała.

Nadzorować i czuwać nad realizacją SRRK ma pełnomocnik ministra finansów.

W projekcie SRRK zapisano, że należy dążyć do tego, by do końca 2023 roku wskaźnik kapitalizacji notowanych spółek krajowych w stosunku do PKB wzrósł z obecnych 35 proc. do 50 proc. Do roku 2030 wskaźnik ten ma osiągnąć poziom 75 proc., przekraczając tym samym poziom wskaźnika dla średniej w Unii Europejskiej.

Strategia zakłada też wzrost o 100 proc. współczynnika płynności obrotu w najważniejszych, z punktu widzenia rozwoju rynku kapitałowego, kategoriach aktywów (m.in. w akcjach i transakcjach repo).

Założeniem SRRK jest osiągnięcie do 2025 roku poziomu stopy oszczędności gospodarstw domowych do około 8 proc. dochodu brutto do dyspozycji (z poziomu 2,60 proc.). Do 2030 roku poziom ten ma dorównać stopie oszczędności średniej państw Unii Europejskiej (czyli około 11 proc.).

Ambicją rządu jest, aby Warszawa mogła przyciągać emitentów i inwestorów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W opinii autorów strategii, Polska może być regionalnym hubem dla rozwoju i finansowania małych i innowacyjnych przedsiębiorstw.

