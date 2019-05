Akcjonariusze Radpolu zdecydują 25 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.



Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Radpolu zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2018 roku w kwocie 2,13 mln zł w całości na kapitał zapasowy (pozycja zyski zatrzymane), wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 czerwca.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)