BoomBit: Gry wydane w formule GaaS osiągają coraz lepsze wyniki



Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Przychody BoomBit osiągnięte w kwietniu i szacunkowe przychody w maju wskazują, że gry wydane w formule GaaS (Game as a Service) osiągają coraz lepsze wyniki, podała spółka.

Skonsolidowane przychody w kwietniu wyniosły 3,69 mln zł dla gier wydawanych w formule GaaS oraz 0,71 mln zł dla pozostałych gier, czyli tzw. gier non GaaS. Z kolei szacunkowe przychody w maju mają wynieść już 4,44 mln zł dla gier GaaS oraz 0,75 mln zł dla pozostałych gier, podano w komunikacie.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego jak performują nasze gry GaaS. Do końca roku wydamy jeszcze co najmniej 7 takich tytułów, pracujemy nad kolejnymi, a dodatkowo rozmawiamy z zewnętrznymi studiami na temat wydania ich gier w tej formule. Spodziewamy się, że dzięki temu w kolejnych miesiącach wzrośnie nasza baza przychodowa, co przełoży się na nasze wyniki finansowe. Dodatkowo dzięki pozyskanym z emisji środkom w kolejnych miesiącach będziemy mogli zintensyfikować nasze inwestycje w User Acquisition, czyli pozyskiawnie graczy, co jeszcze bardziej powinno wesprzeć wyniki osiągane przez nasze gry" - powiedział wiceprezes Hannibal Soares, cytowany w komunikacie.

Rozwój grupy w dalszej części roku będą także wspierać wspólne przedsięwzięcia (joint venture) BoomBit ze spółkami MoonDrip i SuperScale, podkreślono także.

"Ta pierwsza pozwoli wzbogacić ofertę wydawniczą grupy oraz zaistnieć na rynku chińskim, który jest obecnie największym rynkiem gier mobilnych na świecie. Z kolei SuperScale posiada unikatowe doświadczenie i narzędzia w zakresie optymalizacji monetyzacji, LiveOps, User Acquisition oraz Business Intelligence, które komplementarnie uzupełniają kompetencje grupy. Eksperci SuperScale wspierają zarówno tytuły wydawane przez Grupę, jak i świadczą usługi na rzecz innych, rozpoznawalnych globalnie producentów gier mobilnych" - czytamy dalej w materiale.

Od początku roku SuperScale podpisało szereg umów partnerskich na skalowanie gier, m.in. gry "Rumble Stars" studia Frogmind, która znalazła się w zestawieniu 100 najbardziej przychodowych gier mobilnych w 63 krajach, wskazała spółka.

W kwietniu BoomBit przeprowadził ofertę publiczną, której wartość wyniosła 35,2 mln zł (w tym emisja nowych akcji 24,7 mln zł). Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW 14 maja br.

BoomBit S.A. to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch.

(ISBnews)