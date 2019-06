LOT rozszerza współpracę z Singapore Airlines

Źródło: PAP

PLL LOT rozszerzyły porozumienie code share z Singapore Airlines, na mocy której jedna linia lotnicza przewozi pasażerów z biletami wystawionymi przez inną linię - poinformował LOT. Jak dodano, umożliwi to pasażerom podróż z Singapuru do m.in. Melbourne i Sydney w Australii i do Nowej Zelandii.