GPW: Getin Noble Bank wejdzie do indeksu mWIG40 zamiast Wawela po sesji 21 VI



Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - W wyniku korekty kwartalnej na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) po sesji 21 czerwca Getin Noble Bank wejdzie w skład indeksu średnich spółek mWIG40 na miejsce Wawela, podała giełda.

"W indeksach mWIG40 oraz mWIG40TR będą miały miejsce następujące zmiany:

nowa spółka: GETINOBLE;

spółka opuszczająca indeks: WAWEL.

W indeksach sWIG80 oraz sWIG80TR będą miały miejsce następujące zmiany:

nowe spółki: KRUSZWICA, PRAIRIE oraz WAWEL;

spółki opuszczające indeks: GROCLIN, QUERCUS oraz TARCZYNSKI" - czytamy w komunikacie.

Ponadto w indeksach WIG20 oraz WIG20TR udział PKO Banku Polskiego zostanie ograniczony do 15%, w indeksach mWIG40 i mWIG40TR udziały ING BSK i Millennium zostaną ograniczone do 10%, natomiast w indeksach WIG30 oraz WIG30TR udziały PKO BP, PKN Orlen oraz PZU zostaną ograniczone także do 10%, podano także.

Ranking indeksów został sporządzony po sesji 24 maja br. W rankingu uwzględniono obroty akcjami za okres ostatnich 12 miesięcy, licząc wstecz od dnia rankingu. Wartość akcji w wolnym obrocie została obliczona na podstawie kursu zamknięcia akcji z dnia 23 maja 2019 r. W rankingu nie zostały uwzględnione spółki z ostatniego kwartyla kapitalizacji w wolnym obrocie.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

