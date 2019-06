Infoscan pozyskuje finansowanie i pracuje nad aktualizacją strategii rozwoju



Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Infoscan podpisał umowę inwestycyjną z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund, w ramach której może pozyskać kwotę do 21 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na ekspansję zagraniczną, certyfikację FDA oraz przejście na rynek główny GPW, podał Infoscan. W związku z podpisaniem umowy inwestycyjnej spółka zamierza opracować aktualizację strategii rozwoju.

"Transakcja zakłada emisję obligacji zamiennych na akcje o wartości 50 000 zł każda. Obligacje będą oferowane w 6 transzach o wartości nominalnej 750 tys. zł każda oraz 33 transzach o wartości nominalnej 500 tys. zł każda, w związku z czym Infoscan może pozyskać od inwestora nawet 21 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśliła jednocześnie, że jest to wartość maksymalna, a obligacje dla inwestora będą emitowane tylko i wyłącznie w sytuacji wystąpienia określonego zapotrzebowania.

"Umowa z inwestorem otwiera spółce drogę do dalszej ekspansji, zarówno zagranicznej, jak i w Polsce oraz pozwala sfinansować realizację najistotniejszych kamieni milowych. Dzięki środkom od inwestora Infoscan będzie mógł sfinansować działania związane z wejściem na nowe rynki. Finansowanie pozwoli nam również wznowić procedurę wejścia na rynek amerykański, którą rozpoczniemy od ponownego ubiegania się o certyfikat FDA" - skomentował wiceprezes Infoscanu Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że dla spółki bardzo istotna jest transzowana forma pozyskanego finansowania.

"Dzięki temu spółka otrzyma niezbędny kapitał w momencie wystąpienia zapotrzebowania na te środki, co pozwoli efektywnie je wykorzystać. Warto zaznaczyć, że kwota 21 mln zł to wartość maksymalna. Nie musimy jej wykorzystywać w stu procentach" - dodał Sobiś.

Infoscan planuje przejść z rynku NewConnect na rynek główny GPW. Środki pozyskane w ramach umowy inwestycyjnej pozwolą spółce przyspieszyć prace nad prospektem emisyjnym. Infoscan zamierza również zaktualizować strategię rozwoju.

"Wejście na rynek główny naszej rodzimej giełdy pozwoli nam zdobyć ekspozycję na nową grupę inwestorów, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Infoscan ma bardzo duży potencjał, aby zostać firmą globalną. Nasze rozwiązanie jest już wykorzystywane w placówkach medycznych we Francji oraz w Azji Południowo Wschodniej. Do końca tego roku planujemy być obecni na co najmniej 10 rynkach zagranicznych. Rynek główny GPW jest więc naturalnym miejscem dla spółki Infoscan" - powiedział pełniący funkcję wiceprezesa Infoscanu Maciej Nowak, cytowany w komunikacie.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)