W piątek rozstrzygnięto postępowanie kwalifikacyjne na nowy zarząd spółki. Na drugą kadencję, obok prezesa Wacławka, wybrany został również Andrzej Malesza, który będzie pełnił funkcję wiceprezesa ds. technicznych. Wiceprezesem ds. handlowych została natomiast Anna Malcherczyk-Kulik. Swoją kadencję nowy zarząd rozpocznie po walnym zgromadzeniu wspólników.

Należąca do grupy Węglokoksu spółka Węglokoks Kraj, do której należy kopalnia Bobrek-Piekary, wyprodukowała w minionym roku 2,5 mln ton węgla, osiągając 753 mln zł przychodów. Wartość wskaźnika EBITDA wyniosła ok. 96 mln zł - informował w maju Węglokoks.

Grzegorz Wacławek od 23 lat związany jest z zakładami dziś należącymi do Węglokoksu Kraj. W maju 2013 r. został dyrektorem tej spółki ds. zarządzania, a w listopadzie 2016 r - jej prezesem.

Również wiceprezes Andrzej Malesza większość swojego zawodowego życia związany był z zakładami Węglokoksu Kraj. Jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej. Przeszedł wszystkie szczeble górniczej kariery, od stażysty, przez kierownika działów, do dyrektora ds. produkcji w kopalniach Bobrek i Piekary. Od 2016 r. jest wiceprezesem Węglokoksu Kraj ds. Handlowych.

Anna Malcherczyk-Kulik to absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Pracę rozpoczęła w kopalni Pokój w Rudzie Śląskiej, od 2015 r. pracuje w spółce Węglokoks Kraj, gdzie rok później została dyrektorem ds. zamówień, przetargów i audytu wewnętrznego.

Węglokoks Kraj należy do grupy kapitałowej katowickiego Węglokoksu - spółki aktywnej w branżach górniczej (jest m.in. głównym akcjonariuszem PGG), energetycznej, hutniczej i logistycznej. W 2018 r. Węglokoks wyeksportował 1,3 mln ton węgla, 1,6 mln ton sprzedał w kraju, a 1 mln ton zaimportował oraz sprzedał na innych rynkach w ramach tradingu. Przychody grupy sięgnęły 2,6 mld zł, a wskaźnik EBITDA osiągnął wartość 101 mln zł.(PAP)

autor: Marek Błoński