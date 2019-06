Gowin, szef partii Porozumienie zapytany był przez PAP o to, kogo by widział jako polskiego komisarza w UE. "Będzie to decyzja PiS, jako głównej partii Zjednoczonej Prawicy. Natomiast ja mogę powiedzieć o obszarach, o które warto, by Polska zabiegała. W zakresie naszych możliwości jest któraś z poważnych tek, jakimi są energia czy środowisko" - powiedział.

Na pytanie, czy poważnie rozważana jest kandydatura Jadwigi Emilewicz, Gowin powiedział: "Ona jest znakomicie przygotowana. To nie tylko moja opinia, ale i wielu międzynarodowych ekspertów. Trzeba jednak pamiętać, że Jadwiga Emilewicz nie jest członkiem PiS, tylko wiceprezesem Porozumienia. Spodziewam się, że PiS będzie chciał wskazać komisarza z grona własnych polityków lub związanych z tą partią ekspertów".

