Sejmowa komisja śledcza ds. VAT rozpoczęła we wtorek rano przesłuchanie b. ministra spraw wewnętrznych, b. szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i b. przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, Jacka Cichockiego.

Również na wtorkowym posiedzeniu komisja planuje przesłuchać kolejnego świadka - b. sekretarza Rady Gospodarczej przy premierze i b. wiceprzewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, Adama Jassera.

Do tej pory komisja śledczą ds. VAT przesłuchała kilkudziesięciu świadków. Jako pierwszy, we wrześniu ub. roku, zeznawał były wiceminister finansów w latach 1992-96 Witold Modzelewski, ostatnim był - w poniedziałek - b. premier rządu koalicji PO-PSL (w latach 2007 - 2011 i po raz drugi w latach 2011 - 2014) Donald Tusk.

Komisja śledcza ds. VAT została powołana na początku lipca 2018 roku. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Bada okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję, jej prace mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, "w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych".(PAP)

autor: Radosław Jankiewicz