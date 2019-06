Jak podała w środę w komunikacie GDDKiA, zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie realizacja ok. 25 proc. robót, które pozostały do wykonania na odcinku drogi ekspresowej S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ.

„W ramach ogłoszonego zamówienia, nowy Wykonawca będzie musiał m.in. dokończyć budowę drogi ekspresowej - dwie jezdnie po dwa pasy ruchu i pas awaryjny, węzły Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ, obiekty inżynierskie, systemy odwodnienia i urządzenia ochrony środowiska” - podano w komunikacie.

Po koniec kwietnia GDDKiA rozwiązała umowę z wykonawcą tego odcinka - konsorcjum firm, którego liderem była Salini Polska. Jak podano wówczas, pomimo wielokrotnych wezwań Salini nie realizowało prac na S3 w okolicach Polkowic.

Oferty w przetargu można składać do 23 lipca.

S3 na terenie województwa dolnośląskiego jest obecnie budowana od Bolkowa do granicy państwa. Ten fragment trasy podzielono na dwa odcinki o łącznej długości 31,5 km. Wartość tego zadania to prawie 2,4 mln zł.

Przez województwo dolnośląskie docelowo przebiegać będzie ok. 135 km tej trasy. S3 połączy się z czeską autostradą D11. Biegnąca wzdłuż zachodniej granicy prawie 500-kilometrowa trasa to element Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. Fragment europejskiego szlaku E65 o łącznej długości ok. 3950 km łączącego szwedzkie Malmoe z greckim miastem Chania na Krecie.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski