Może pozostać co prawda na tzw. liście krajowej i nadal będzie objęta zakazem wjazdu do jednego państwa strefy – Polski, czym Warszawa powtórzy strategię „27 do jednego”. Ale i to może się wkrótce zmienić, bo tajne dowody od służb specjalnych na to, że jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego, podważył niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny, o czym pisał Onet.

O tym, że dane są słabej jakości pisaliśmy w DGP już we wrześniu ubiegłego roku, powołując się na informatorów z kręgów ABW. Teraz potwierdził to sąd. Zapoznaliśmy się z kwietniowym wyrokiem warszawskiego WSA i z jego uzasadnieniem. DGP dysponuje również pełną wersją raportu mołdawskiego parlamentu, który miał skompromitować FOD i spółkę Bartosza Kramka Silk Road Biuro Analiz i Informacji. To amalgamat prawdy, półprawd i oczywistego fałszu. Poznaliśmy relacje osób zaangażowanych w prace komisji śledczej, której rezultatem jest ten dokument. W rozmowie z nami ujawnili kulisy jego powstawania i naciski wywierane na nich przez odsuniętego przed dwoma tygodniami od władzy oligarchę Vladimira Plahotniuca. Właśnie przeciw niemu występowała w Mołdawii FOD.

DGP dysponuje pełną wersją raportu mołdawskiej komisji śledczej w sprawie Fundacji Otwarty Dialog. Z dokumentu wynika, że Polska mogła współpracować w sprawie FOD z - kontrolowanymi przez oligarchę Vladimira Plahotniuca – służbami specjalnymi w tym kraju. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak władzę w Mołdawii przejęła przed dwoma tygodniami, popierana przez Unię Europejską i USA, niedawna opozycja. Premierem została Maia Sandu, a wicepremierem Andrei Năstase, którzy znają Kozłowską i obok niej byli głównymi celami ataku komisji śledczej

