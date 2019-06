"Długi biur podróży najczęściej wynikają z niezapłaconych rachunków telefonicznych (łącznie zadłużenie to sięga prawie 1,7 mln zł). Na drugim miejscu są nieuregulowane opłaty z tytułu umowy ubezpieczenia (łączne zadłużenie z tego tytułu wynosi prawie 1,1 mln zł). Na trzecim miejscu są niezapłacone raty umów leasingowych (ich łączne zadłużenie wynosi prawie 750 tys. zł)" - czytamy w komunikacie.

Z danych ERIF BIG wynika, że najbardziej zadłużone jest biuro podróży z województwa śląskiego. Ma ono do spłaty długi o łącznej wysokości 340 tys. zł. Z kolei najwięcej zadłużonych biur podróży poza województwem śląskim jest również w województwach: małopolskim, mazowieckim, dolnośląskim i pomorskim.

"Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy pozostałych województw nie trafią na zadłużone biuro podróży. Z naszych danych wynika, że w każdym regionie znajduje się co najmniej kilku nierzetelnych tour operatorów. Dlatego warto poświęcić kilka minut, aby mieć pewność, że podczas naszego urlopu nic nie zakłóci nam spokoju. To bardzo proste. Wystarczy na przykład bezpłatnie zalogować się do serwisu infokonsument.pl należącego do biura informacji gospodarczej ERIF, wpisać NIP tour operatora i sprawdzić, czy przypadkiem nie ma zadłużenia. Jeśli ma, wtedy należy rozważyć zmianę lub ponieść świadomie ryzyko"- skomentował kierownik Departamentu Operacji i Rozwoju ERIF BIG Jarosław Furmaniak, cytowany w komunikacie.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. to jedno z pięciu działających w Polsce biur informacji gospodarczej. Zadaniem biura jest przyjmowanie, przechowywanie oraz ujawnianie informacji gospodarczych o osobach, firmach i instytucjach. W bazie danych ERIF BIG znajdują się informacje gospodarcze pozytywne o terminowo spłacanych rachunkach, fakturach i innych zobowiązaniach. Są w nim też negatywne dane o zadłużeniu.

