Budimex wdraża system Oracle HCM Cloud do zarządzania HR



Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Budimex wdraża system informatyczny wspierający zarządzanie kapitałem ludzkim, wykorzystujący sztuczną inteligencję. Jest to jednocześnie największy kontrakt Oracle HCM Cloud w Polsce, podał koncern.

"Technologię dostarczył Oracle a za jej implementację odpowiedzialny jest Fizz Consulting, partner amerykańskiej firmy. To największy projekt tego typu realizowany w branży budowlanej i jedno z największych wdrożeń rozwiązań chmurowych w Polsce. […] Wdrożenie już się rozpoczęło. Właśnie zakończyła się pierwsza faza testów merytorycznych oraz funkcjonalnych w obszarze modułu kadrowego (bazowego). Lada moment rozpoczną się testy z HR Business Partnerami oraz przedstawicielami biznesu. Następnie wdrażane będą kolejne moduły systemu. Projekt ma zakończyć się do końca 2020 r." – czytamy w komunikacie.

Oracle HCM Cloud pomoże m.in. w rekrutacji, wdrażaniu pracowników, planowaniu ich rozwoju, zasugeruje też potrzebne szkolenia i pozwoli na samoobsługę w zakresie administracji personalnej, dostępu do raportów oraz zagregowanych danych.

"Nowe technologie dają dzisiaj menedżerom HR ogromne możliwości związane z dostępem do danych, których wcześniej nie analizowano. Pozwalają szybciej i lepiej zrekrutować pracownika i co ważniejsze, zatrzymać go w organizacji, umożliwiając przy tym obiektywną ocenę jego efektywności. Ma to ogromne znaczenie dla firmy takiej jak nasza, która nie dość, że działa na trudnym rynku inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych, przemysłowych czy energetycznych, to jeszcze bardzo szybko się rozwija i cały czas potrzebuje nowych pracowników" – powiedział członek zarządu i dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi w Budimex Cezary Mączka, cytowany w komunikacie.

Wdrożenie systemu HCM Cloud jest największym tego typu projektem Oracle w Polsce, a jednocześnie najbardziej kompleksowym realizowanym w branży budowlanej.

"Tego typu projekty często są ograniczone funkcjonalnie albo przenoszone wprost z rynków zagranicznych. Tymczasem zarząd Budimeksu wdraża nie tylko pełną funkcjonalność systemu, pokrywającą wszystkie procesy HR, ale także implementuje moduły systemu EPM do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa" – stwierdził HCM senior sales manager w Oracle Polska Piotr Świętochowski, cytowany w komunikacie.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)