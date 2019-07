BoomBit planuje 3 premiery gier w formule GaaS w III kwartale



Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - BoomBit planuje trzy premiery gier w formule GaaS (Game as a Service) w III kwartale br., wszystkie tytuły są już gotowe, natomiast spółka czeka na właściwy moment, poinformował prezes Marcin Olejarz.

"W III kwartale planujemy trzy premiery naszych gier w formule GaaS – wszystkie tytuły są już gotowe, natomiast czekamy na dobry moment, by wraz z premierą otrzymać featuring, czyli wsparcie promocyjne platform dystrybucyjnych. W związku z powyższym spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach uda nam się osiągnąć wyższe przychody niż w czerwcu" - powiedział Olejarz, cytowany w komunikacie.

BoomBit podał, że w czerwcu wydane przez grupę gry wygenerowały przychody na poziomie 3,9 mln zł, przy wydatkach na User Acquisition na poziomie 830 tys. zł.

"Spadek przychodów w ujęciu miesiąc do miesiąca to efekt przede wszystkim braku istotnych premier w czerwcu. Dodatkowo baza przychodowa w maju była stosunkowo wysoka dzięki bardzo udanej premierze Idle Coffee Corp" - wyjaśnił prezes.

W III kwartale do sklepów AppStore i Google Play na całym świecie trafią m.in. karcianka Mighty Heroes oraz tzw. "clicker" - "Idle Microchip Factory". BoomBit zamierza także zwiększyć wydatki na User Acquisition (UA) dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji, podano także w komunikacie.

"III kwartał będzie okresem, w którym wyraźnie zintensyfikujemy nasze inwestycje w User Acquisition, czyli pozyskiwanie graczy, co powinno wesprzeć wyniki osiągane przez nasze gry. Sposób w jaki prowadzimy UA jest w 100% oparty na danych, do których mamy dostęp w czasie rzeczywistym. Jesteśmy w stanie na bieżąco oceniać, czy pozyskiwanie graczy z danej grupy docelowej jest opłacalne i czy te wydatki powinny być kontynuowane lub nie. W ten sposób ograniczamy ryzyko 'przepalania' i marnowania środków na nieefektywne UA" - zapowiedział wiceprezes Hannibal Soares, także cytowany w komunikacie.

"Dobry miesiąc ma za sobą nasze joint-venture SuperScale. Spółka podpisała m.in. kontrakt na przeprowadzenie kampanii UA dla jednej z najnowszych gier czołowego niemieckiego dewelopera" - dodał wiceprezes.

Olejarz podkreślił też, że w czerwcu BoomBit podpisał umowę na wydanie kolejnej gry w formule GaaS w 2019 r. "Dodatkowo swoje gry w kolejnych miesiącach wyda także joint-venture z naszym chińskim partnerem, czyli MoonDrip. Obecnie dwie gry tej spółki są w fazie soft launch" - podsumował prezes.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)