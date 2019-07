Bank Millennium udostępni w aplikacji usługę płatności za autostrady Autopay



Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Bank Millennium liczy, że w sierpniu wszyscy klienci bankowości mobilnej będą już posiadali nową wersję aplikacji, która umożliwi im korzystanie z usługi automatycznych płatności za autostrady Autopay (jej dostawcą jest Blue Media). System działa obecnie na autostradzie A1, a wkrótce będzie dostępny na autostradzie A4, poinformowali przedstawiciele obu spółek.

System automatycznych płatności za autostrady Autopay umożliwia przejazd autostradą bez zatrzymywania się przy bramkach, zaś opłata jest pobierana automatycznie przy zjeździe z autostrady. Usługa Autopay dostępna będzie w najnowszej wersji aplikacji mobilnej Banku Millennium (4.34), zarówno dla klientów indywidualnych, jak i właścicieli małych oraz średnich firm, dla wszystkich pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

"W ciągu miesiąca chcielibyśmy mieć wszystkich klientów z nową wersją aplikacji. Część klientów ma automatyczną aktualizację, pozostali muszą ją pobrać. Około 50% klientów jest już w nowej aplikacji, to dzieje się stopniowo" - powiedziała dyrektor departamentu bankowości elektronicznej w Banku Millennium Halina Karpińska podczas spotkania prasowego.

Dodała, że nowa usługa Autopay wpisuje się w strategię ułatwiania życia klientom.

"Nie stawiamy sobie targetów sprzedażowych. Chcemy zaproponować naszym klientom - po usłudze zakupu biletów komunikacji miejskiej i opłatach za parking kolejną, która pozwoli im zaoszczędzić czas i uprości proces płacenia" - powiedziała także Karpińska.

Jak podała, liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej Banku Millennium wynosi obecnie 850 tys.

Usługa Autopay nie wymaga instalacji dodatkowej aplikacji. Klient wybiera w aplikacji bankowej z menu opcję Transport - Autostrady i podaje jedynie dane pojazdu oraz wskazuje konto (lub kartę kredytową), z którego ma być pobierana opłata. Rejestracja jest jednorazowa i automatycznie aktywuje usługę. Od tego momentu klient może przejeżdżać przez bramki na autostradzie (zarówno te specjalnie oznakowane, jak i pozostałe) bez konieczności pobierania biletu - system automatycznie zidentyfikuje numer rejestracyjny pojazdu i podniesie szlaban. Opłata również pobierana jest automatycznie ze wskazanego przez klienta konta (lub karty kredytowej).

"Autopay powstał rok temu, pilotaż zakończył się i obecnie jesteśmy w fazie wdrożenia. Przenosimy funkcjonalność Autopay do bankowości, która jest i będzie centrum zarządzania usługami poprzez aplikację. Obecnie trwają testy na autostradzie A4 - na odcinku Katowice-Kraków. Planujemy podłączanie kolejnych odcinków autostrad" - powiedział szef projektu Autopay w Blue Media Miłosz Kurzawski.

Podkreślił, że w Polsce autostrady funkcjonują w różnych systemach - część to autostrady koncesyjne, inne są zarządzane przez Skarb Państwa.

"Mam nadzieję, że w 2020 roku będziemy obecni już na każdej" - powiedział Kurzawski.

Dodał, że w przyszłości usługa Autopay zostanie rozszerzona o kolejne rozwiązania automatyzujące płatności dla kierowców w obszarze przejazdów i parkowania.

"Autopay to nie tylko autostrady, pracujemy nad parkingami w systemach zamkniętych - przy lotniskach, stadionach, centrach handlowych. Autopay obejmuje przestrzeń, w której numer rejestracyjny jest znacznikiem. Stawiamy mocno na ekologię, skracamy czas oczekiwania przed bramkami, tym samym ograniczając emisję CO2, eliminujemy bilety papierowe" - podkreślił Kurzawski.

"Mamy w planach otwarcie tunelu na zachód Europy. Chcemy dać polskim użytkownikom możliwość korzystania z usług partnerów z Europy Zachodniej, które nie są oznaczone logo Autopay, ale partnera zewnętrznego" - dodał.

Automatyczny system płatności Autopay działa na wszystkich bramkach poboru opłat AmberOne Autostrady A1 pomiędzy Toruniem a Gdańskiem, a wkrótce będzie również dostępny na A4, na odcinku Katowice-Kraków.

Blue Media jest dostawcą rozwiązań do obsługi transakcji elektronicznych i wsparcia sprzedaży on-line: od automatyzacji domowych płatności po kompleksowe, szyte na miarę serwisy dla bankowości elektronicznej. Spółka jest obecna na rynku od 1999 roku. Posiada status krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)