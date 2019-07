Wybory do Sejmu - podział mandatów. Jak liczone są głosy?

Źródło: forsal.pl

Wybory do Sejmuźródło: ShutterStock

Wybory do Sejmu są proporcjonalne. Oznacza to, że mandaty są dzielone w sposób proporcjonalny wśród komitetów, które zdobyły największe poparcie. Podczas podziału mandatów do Sejmu wykorzystywana jest tzw. metoda d'Hondta.