Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na sierpień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 58,82 USD, po zwyżce ceny o 1,25 proc.

Ropa Brent w dostawach na wrzesień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 64,96 USD za baryłkę, po wzroście notowań o 1,75 proc.

Amerykański Instytut Paliw (API) podał, że zapasy ropy w USA spadły w ubiegłym tygodniu aż o 8,13 mln baryłek. Tymczasem analitycy spodziewali się ich spadku o 2,9 mln baryłek.

„Ceny są teraz doskonale zrównoważone, ponieważ inwestorzy oczekują nowych bodźców” - powiedział Fawad Razaqzada, analityk techniczny w FOREX.com.

"Spadające zapasy amerykańskie i wzajemne podżeganie do wojny torują drogę bykom do powrotu. (...) Mimo to nadal istnieją spore obawy o spadek popytu na surowce" - powiedział Howie Lee, ekonomista w Oversea-Chinese Banking.

Na zwyżki cen ropy w USA miała też wpływ ewakuacja i zamknięcia produkcji w Zatoce Meksykańskiej, ponieważ tropikalne huragany mogą uderzyć w wybrzeże USA w środę lub czwartek.

Rząd USA opracował plan, który przewiduje, że siły zbrojne międzynarodowej koalicji będą strzegły strategicznych szlaków żeglugowych w pobliżu Iranu i Jemenu - oświadczył we wtorek przewodniczący Kolegium Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA gen. Joseph Dunford.

"Prowadzimy obecnie konsultacje z wieloma państwami w celu ustalenia, czy będziemy mogli stworzyć koalicję, która zapewniłaby swobodę żeglugi zarówno w cieśninie Ormuz jak i Bab-el-Mandeb - powiedział Dunford.

Inwestorzy czekają na wystąpienia prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella w tym tygodniu oraz publikację minutes z ostatniego posiedzenia Fedu.

W tym tygodniu nastąpią przesłuchania prezesa Fedu Jerome'a Powella w Kongresie. W środę Powell będzie zeznawał przed komisją ds. usług finansowych Izby Reprezentantów, a w czwartek przed komisją bankową Kongresu.

"Inwestorzy czekają, aby przekonać się, jaką decyzję Fed może być skłonny podjąć" - powiedział Sungchil Will Yun, analityk rynku paliw HI Investment & Futures Corp w Seulu.