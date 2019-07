„Niemcy mają prawo do technologicznej suwerenności” – stwierdził Altmaier w czasie wizyty w San Francisco. „Chmury danych powinny być tworzone nie tylko w USA czy w Chinach, ale także w Niemczech, dzięki czemu europejskie firmy, którym zależy na bezpiecznym i wiarygodnym miejscu składowania danych, będą miały taką możliwość” – wyjaśnił minister.

Minister Altmaier dodał, że szuka partnerów zainteresowanych sojuszem wokół stworzenia chmury i prowadzi obecnie rozmowy z takimi podmiotami, jak m.in. SAP czy Deutsche Telekom. Altmaier oczekuje, że zaangażowane w rozmowy firmy podejmą odpowiednie decyzje w ciągu kilku miesięcy.

Plany Altmaiera to już drugie podejście do stworzenia niezależnej, niemieckiej chmury danych. Deutsche Telekom reklamował już swoją własną chmurę jako bezpieczną alternatywę na amerykańskich platform, ale pod koniec 2018 roku zaczął oferować dostęp do centrów danych Amazona.

Obawy o technologiczną i gospodarczą suwerenność pojawiają się także nad Sekwaną. Agnes Pannier-Runacher, francuska wiceminister gospodarki, przyznała w czerwcowym wywiadzie dla agencji Bloomberg, że oddawanie kontroli nad danymi przez europejskie firmy stanowiło „systemowe ryzyko” dla konkurencyjności i suwerenności narodowych gospodarek.

Coraz większe napięcia geopolityczne i wojny handlowe sprawiły, że europejscy politycy zaczęli ostrzegać rodzime firmy przed przechowywaniem danych przy pomocy technologii dostawców z USA czy Chin. Europejczycy boją się, że firmy te mogłyby odmówić im dostępu do krytycznych informacji lub mogłyby w nielegalny sposób wykorzystać dane.

