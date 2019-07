Bloomberg, pisząc o konsekwencjach wyborów żywieniowych, powołuje się na badania opublikowane w British Medical Journal. Według naukowców codzienne spożywanie nawet niecałej puszki coli jest powiązane z 18 proc. większym ryzykiem zachorowania na niektóre nowotwory. Co zaskakujące, badacze odkryli, że taka sama ilość niesłodzonego soku owocowego również naraża konsumentów na rozwój raka. To zupełnie zmienia wizerunek soków, które są postrzegane jako wartościowy element zdrowej, zbilansowanej diety.

Naukowcy wzięli pod lupę 97 napojów i 12 sztucznie słodzonych – były to napoje gazowane, napoje sportowe, syropy i soki owocowe. Dowiedzione korelacje niekoniecznie oznaczają, że spożycie tych napojów prowadzi do raka. Naukowcy jedynie postawili tezę, że znaczącą rolę w rozwoju nowotworów może mieć fakt, iż cukier zawarty w sokach wpływa na tłuszcz trzewny, poziom cukru we krwi i stany zapalne. Nieobojętne są również dodatki występujące w napojach oraz pestycydy w owocach.



Jakie napoje nie wykazywały podwyższonego ryzyka zachorowania? Woda, niesłodzona herbata i kawa. A także napoje bez cukru, jednak w badaniu niewiele osób je spożywało, więc wyniki mogą być niewiążące.

