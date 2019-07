W dwóch pismach do eurodeputowanych socjalistów i frakcji Odnówmy Europę, z których treścią zapoznała się PAP, von der Leyen uszczegóławia w poniedziałek swoje stanowisko w kluczowych unijnych sprawach.

Jeden z punktów dotyczy podniesienia ambicji w dziedzinie redukcji gazów cieplarnianych. Kandydatka na szefową Komisji Europejskiej pisze, że chce redukcji CO2 o co najmniej 50 proc. do 2030 roku, ale zamierza zaproponować cel wynoszący 55 proc. Obecny cel to 40 proc.

Von der Leyen wskazuje też na konieczność poszanowania praworządności przez państwa członkowskie. Powtarza, że jest zwolenniczką dodatkowego mechanizmu, który miałby polegać na corocznym raportowaniu o stanie rządów prawa we wszystkich państwach UE.

Niemka chce też instrumentu prawnego, który zapewniłby, że każdy pracownik w UE miałby "sprawiedliwą płacę minimalną", która pozwalałaby mu na godne życie w kraju gdzie pracuje.

