Elektrobudowa dostarczy do Anglii rozdzielnice i systemy za ponad 14 mln zł



Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa zawarła umowę z LondonEnergy - właścicielem spalarni śmieci EcoPark w Londynie (Edmonton) - o wartości ponad 3,4 mln euro (ok. 14 mln zł) i obejmuje głównie dostawy rozdzielnic własnej produkcji i systemów: synchronizacji i alarmowego oraz wykonanie projektu obiektowego dla LondonEnergy, podała spółka.

"Jest to pierwszy tak duży kontrakt eksportowy na terenie Europy na dostawę naszych produktów. London Energy jest przyszłościowym klientem, który do 2025 r. planuje oddać do użytku nową spalarnię o większej mocy. Dodatkowo w Wielkiej Brytanii istnieje ponad 70 podobnych obiektów. Zakładamy, że nasze doświadczenie i referencje związane z realizacją tej umowy ułatwią nam skuteczne konkurowanie na tym rynku" - powiedział członek zarządu, dyrektor handlowy Elektrobudowy Hubert Staszewski, cytowany w komunikacie.

Spalarnia śmieci EcoPark Edmonton w Londynie została uruchomiona w 1971 r. Decyzja o inwestycji zapadła ze względu na ryzyko zatrzymania procesu spalania odpadów w spalarni związane m.in. z wiekiem rozdzielnic funkcjonujących obecnie na obiekcie, a także w związku z instalacją dodatkowego turbozespołu szczytowego.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)